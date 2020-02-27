2020-02-27T13:23:51+03:00
Политика

На пункте пропуска «Александровка» сотрудники МЧС ДНР спасли 79-летнюю женщину

Также спасатели оказали помощь дончанке на линии соприкосновения в Еленовке
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Поездки на Украину – всегда большое испытание для жителей ДНР. Фото: ГПСУПоездки на Украину – всегда большое испытание для жителей ДНР. Фото: ГПСУ
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Поездки на Украину дорого обходятся дончанам. Не только в материальном отношении. Стояние в очередях, поборы и издевательства часто приводят к сердечным приступам. Вот и 26 февраля спасатели МЧС дважды приходили на помощь жительницам ДНР. Об этом сегодня рассказали в пресс-центре МЧС ДНР.

На пункте пропуска «Александровка» под Донецком неотложная медицинская помощь понадобилась 79-летней женщине. Дончанку увезли в больницу.

Кстати, 24 февраля на украинском контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» умер 80-летний макеевчанин. Он ехал со своей женой в Днепр за украинской пенсией. КПВВ «Марьинка» находится на одной трассе с пунктом пропуска ДНР «Александровка».

Другая трасса на юге Донецка ведет в подконтрольный Киеву Мариуполь. Здесь на линии разграничения находится поселок Еленовка вместе с одноименным пунктом пропуска. 26 февраля украинские военные обстреляли Еленовку из орудия БМП-1. Поселок остался без света. В этот день спасатели МЧС оказали неотложную медицинскую помощь 24-летней женщине, которая пересекала линию соприкосновения. Пострадавшая от госпитализации отказалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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