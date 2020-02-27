2020-02-27T11:07:51+03:00
Политика

Квартиры уехавших краматорчан отдадут атошникам

Такое решение принято на уровне главы ДонОГА
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Квартиры краматорчан, уехавших от войны, планируют отдать "захисникам". Фото: wikipedia.orgКвартиры краматорчан, уехавших от войны, планируют отдать "захисникам". Фото: wikipedia.org
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По указу главы ДонОГА все свободные жилищные метры будут переданы в пользование семьям украинских военных, участвовавших в ООС и АТО, передаёт издание «Донбасс Сегодня» со ссылкой на руководителя ЖКХ города Краматорска Владимира Вакалова.

Вакалов отметил, что пустующих квартир в городе очень много, и на данный момент речь идёт только о неприватизированных квартирах, жители которых покинули город. Отношения с законными владельцами «новые жильцы» должны будут выяснять через суд.

- Все свободные дома, и квартиры будут обследованы, там будет сделан ремонт и бесплатно переданы семьям участникам АТО. На сегодняшний день таких квартир уже 29, — заявил руководитель коммунального хозяйства города.

Вспоминается, сколько шума по аналогичному поводу было в Донецке, когда урапатриоты пугали дончан, что их квартиры отдадут «террористам». Тогда в Донецке массово распространяли фейковые листовки, однако, ничего подобного не произошло. И никто хатки «понаухавших» военным не отдал. Но то «дикая» ДНР, а это «цивилизованная» Украина. Удивительно, что нашлись те, кто это оправдывает.

- А куда они уехали? В Краматорске разве была война, - поддерживают они беспредел власти, не понимая, что завтра сами станут его жертвой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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