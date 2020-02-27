2020-02-27T10:31:40+03:00
Политика

Украинские военные «засыпали» Донецк и Горловку минами

В минувший день они выпустили по окраинам двух городов ДНР 37 мин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Донецку и Горловке украинские военные выпустили 37 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо Донецку и Горловке украинские военные выпустили 37 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Украинские силовики не намерены прекращать обстрелы территории ДНР. А значит и все переговоры в Минске и в «нормандском формате» бесполезны. В минувший день ВСУ «засыпали» Донецк и Горловку минами, выпустив по окраинам двух городов 37 мин калибром 120 и 82 мм.

При обстрелах также применялись орудия БМП и гранатометы. Интенсивность обстрелов выросла в три раза по сравнению с 25 февраля.

Под огнем оказались поселки Гольмовский, Зайцево, Каштановое, Жабичево, Еленовка, Спартак, Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), донецкий поселок шахты «Трудовская» и село Ленинское.

В результате обстрела Еленовки из БМП была повреждена линия электропередач, поселок остался без света. На данный момент энергоснабжение восстановлено.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что жертв среди мирных граждан за минувший день не зафиксировано. Отметим – лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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