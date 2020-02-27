2020-02-27T08:15:45+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 27 февраля ожидается 14 градусов тепла и штормовой ветер

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске тепло растопит последний снег, а ветер снова будет валить деревья и столбы. Фото: instagram.com/lugtravelВ Луганске тепло растопит последний снег, а ветер снова будет валить деревья и столбы. Фото: instagram.com/lugtravel
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В Луганске и Луганской Народной Республике 27 февраля резко потеплеет. Если ночью ожидается около нуля градусов, то днем будет до 14 градусов тепла. При этом в дневное время усилится юго-западный ветер - до 15-18 м/с. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 2-4 градуса, днем – 12-14 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит плюс 1-3 градуса ночью и 10-12 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов тепла ночью до плюс 11-13 градусов днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 27 февраля – 06.35, время захода – 18.37. Продолжительность светового дня составит 12 часов 02 минуты.

28-29 февраля ожидается дождь. Температура понизится на 3-5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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