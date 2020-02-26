2020-02-26T18:58:37+03:00
Происшествия

Громоотводная вышка весом в тонну едва не упала на автостанцию в ЛНР

Лутугинские спасатели вместе с коммунальщиками убрали вышку
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Конструкция весом в тонну могла наделать беды. Фото: ЛИЦКонструкция весом в тонну могла наделать беды. Фото: ЛИЦ
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В Донбассе штормовое предупреждение, скорость ветра достигает почти 20 м/с. Лутугинские спасатели предотвратили падение громоотводной вышки на автостанцию.

Сотрудники автобусной станции Лутугино обратились в службу 101 с просьбой о помощи, из-за ветра упала и зацепилась за дерево металлическая громоотводная вышка.

- Массивная конструкция высотой около 15 метров и весом приблизительно в тонну могла в любой момент обрушиться на крышу станции, где в это время находилось около семи человек персонала и посетителей. Помимо того, здание совсем недавно отремонтировали, а обрушение могло нанести значительный материальный ущерб, - сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Вместе с коммунальными службами, спасатели очень осторожно распилили вышку на части и убрали в безопасное место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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