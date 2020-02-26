В Луганске 19 марта пройдет республиканская ярмарка вакансий

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:49:35+03:00

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Наступает весна, и выпускникам вузов пора задуматься, где они будут работать. Помочь с трудоустройством может республиканская ярмарка вакансий. По традиции она пройдет 19 марта в Луганском национальном аграрном университете (ЛНАУ). Об этом сообщили в Фонде социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) ЛНР.

- Республиканская ярмарка вакансий пройдет 19 марта в Луганском национальном аграрном университете. Начало в 10.00, – говорится в сообщении Фонда соцстрахования. - Приглашаем все предприятия, организации, учреждения и физических лиц-предпринимателей принять участие в этом мероприятии.

Более подробно о работе ярмарки можно узнать по телефонам (0642) 58-49-00, (0642) 58-04-74.

В прошлом году республиканская ярмарка вакансий в ЛНАУ тоже прошла в марте. На ней более 40 предприятий из ДНР и ЛНР предложили выпускникам вузов около 280 вакансий.

- Ярмарка дает возможность непосредственно пообщаться с работодателем, завести знакомства. Знаю, что во время ярмарки студенты могут пройти тестирование на профориентацию. Моя специальность связана с управлением персоналом, - рассказал студент экономического факультета ЛНАУ Ярослав Рыбалка.

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ИСТОЧНИК KP.RU