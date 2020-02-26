В СБУ угрожали расправой над семьей: 12 лет получил сотрудник Луганского университета за шпионаж

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:53:41+03:00

Теперь мужчине светит 12 лет тюрьмы. Фото: Lug-info.com

Мужчина собирал сведения о военных Республики и передавал их в СБУ

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СБУ завербовало сотрудника Луганского национального университета, который длительное время передавал сведения о военнослужащих ЛНР, а также информацию политического и социального плана, а попросту, шпионил.

- Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Григорова Антона Григорьевича к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены, - сообщает пресс-служба МГБ ЛНР.

Некоторое время назад при пересечении пункта пропуска «Станица Луганская» Григоров был завербован СБУ под угрозой расправы над родственниками. По заданию СБУ он собирал сведения, которые являются гостайной.

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ИСТОЧНИК KP.RU