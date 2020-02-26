2020-02-26T14:53:41+03:00
Политика

В СБУ угрожали расправой над семьей: 12 лет получил сотрудник Луганского университета за шпионаж

Мужчина собирал сведения о военных Республики и передавал их в СБУ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Теперь мужчине светит 12 лет тюрьмы. Фото: Lug-info.comТеперь мужчине светит 12 лет тюрьмы. Фото: Lug-info.com
Изменить размер текста:

СБУ завербовало сотрудника Луганского национального университета, который длительное время передавал сведения о военнослужащих ЛНР, а также информацию политического и социального плана, а попросту, шпионил.

- Верховный суд ЛНР приговорил сотрудника Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Григорова Антона Григорьевича к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены, - сообщает пресс-служба МГБ ЛНР.

Некоторое время назад при пересечении пункта пропуска «Станица Луганская» Григоров был завербован СБУ под угрозой расправы над родственниками. По заданию СБУ он собирал сведения, которые являются гостайной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Французскую пьесу «Ромео и Жанетта» для донецкого зрителя поставит режиссер из России Сергей Бобровский

Премьера истории любви в 2-х действиях ждет дончан в драмтеатре 20 марта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В СБУ угрожали расправой над семьей: 12 лет получил сотрудник Луганского университета за шпионаж
Донецкий приют «ПИФ» нуждается в просторных клетках для животных
«Украинские вояки будят наших детей в школу»: ВСУ усилили обстрелы Горловки и Донецка
Украинские боевики с самого утра обстреляли окраины Донецка и Горловки
Погода в Луганске на день: 26 февраля без осадков и +8
Погода в Донецке на день: 26 февраля дончан ждет +13
Энергетики ДНР вернули свет в дома 11,5 тысяч жителей
На прошлой неделе МЧСники спасли трех животных
КПП «Станица Луганская» переходит на весенний график
«Меру знать надо!»: В праздник защитника Отечества пожарные ЛНР спасли троих мужчин
«Классика и мода»: В Донбасс Опере представят новые коллекции донецкого дизайнера Ирины Радыш
«Цена счастья - 35 тысяч рублей»: Восемь собак из донецкого приюта нашли дом, но до него еще нужно добраться
Погода в Донецке и ДНР на неделю: 26 февраля ожидается потепление до +9
Народный совет ДНР проводит онлайн викторину «Страницы истории Великой Победы» с призами
Солдата ВСУ, который подорвался при установке инженерного боеприпаса, лечит ветеринар
Не мытьем, так катаньем: Зеленский мелкими пиар-акциями пытается вернуть рейтинг
Главу прифронтового Петровского района Донецка Максима Жуковского посвятили в каратисты
Больше 30 котельных были обесточены в ДНР ночью из-за сильного ветра
Падают деревья, обрываются провода, из кранов пропала вода: Как в ДНР борются с последствиями непогоды
Донецкий диктант каждый десятый написал на пять
Украинские боевики препятствовали работе беспилотников ОБСЕ в окрестностях Орехово
Со следующего учебного года в школах ДНР введут урок дзюдо
Донецк, Горловка, Докучаевск оказались под огнем ВСУ
Погода в Луганске на день: 25 февраля в Республике ожидается сильный ветер и мокрый снег
Донецкие врачи спасают даже с ожогами больше 90 процентов тела
Украинский командир избил солдата, отказавшегося обстреливать ЛНР