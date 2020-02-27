Погода на день в Донецке: 27 февраля будет по-весеннему жарко до 13 градусов

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:57:15+03:00

В Донецке на один день установится по-весеннему жаркая погода, но будет дуть сильный ветер Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

В то же время Донецке будет дуть сильный южный ветер – до 17 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 27 февраля весь день будет переменная облачность. Без осадков.

Температура воздуха будет находиться на отметках от +7 до +13 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в южном и юго-западном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 5 до 8 м/с. Днем и вечером порывами до 17 м/с. Поэтому существует опасность падения веток и деревьев, а также плохо закрепленных строительных конструкций.

27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В старину в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.

И действительно, уже 28 и 29 февраля в Донецке заметно похолодает. Ночью до -1 градуса. Днем до 5-6 градусов тепла. Пойдет дождь. А в субботу ожидается снег с дождем.

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ИСТОЧНИК KP.RU