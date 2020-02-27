Погода на день в Донецке: 27 февраля будет по-весеннему жарко до 13 градусов
В Донецке и Донецкой Народной Республике 27 февраля весь день будет переменная облачность. Без осадков.
Температура воздуха будет находиться на отметках от +7 до +13 градусов.
В течение суток ветер будет дуть в южном и юго-западном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 5 до 8 м/с. Днем и вечером порывами до 17 м/с. Поэтому существует опасность падения веток и деревьев, а также плохо закрепленных строительных конструкций.
27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В старину в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.
И действительно, уже 28 и 29 февраля в Донецке заметно похолодает. Ночью до -1 градуса. Днем до 5-6 градусов тепла. Пойдет дождь. А в субботу ожидается снег с дождем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На КПВВ Украина начнет проверят дочнан на коронавирус
Украина решила проверять пересекающих контрольные пункты въезда-выезда дончан и крымчан на коронавирус (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU