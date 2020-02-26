Начальник инспекции по защите прав потребителей ДНР Николай Тимченко: За пять лет нашей деятельности нарушений стало меньше на 70%

26 Февр. 2020 2020-02-26T23:23:39+03:00

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Инспекция по защите прав потребителей Донецкой Народной Республики была создана в 2015 году. По словам начальника инспекции Николая Тимченко, за пять лет деятельности организации нарушений стало значительно меньше.

- Нарушения сократились на 60-70 процентов, - отметил Николай Александрович.

Начальник инспекции по защите прав потребителей ДНР рассказал, что в основном жители Республики жалуются на просроченную продукцию и продукцию без маркировок (сроков годности, состава, указания производителя).

- Где больше некачественных товаров: на рынках, в продуктовых или сетевых магазинах?

- Так нельзя выяснить. Есть нарушения в магазинах, где можно только 70 видов просрочки найти. Все зависит от субъекта хозяйствования: есть ответственные, которые переживают и за свой имидж, и за жителей Республики, а есть неответственные, которым все-равно, лишь бы заработать копейку. Поэтому такие и наказываются инспекцией.

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Об этом начальник инспекции по защите прав потребителей Николай Тимченко рассказал в интервью «Комсомольской правде» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU