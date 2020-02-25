2020-02-25T14:58:04+03:00
Общество

На что жители Республики могут пожаловаться в инспекцию по защите прав потребителей

Об этом начальник инспекции по защите прав потребителей Николай Тимченко рассказал в интервью «Комсомольской правде»
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Покупатель имеет право быть уверенным в надлежащем качестве товара. Просрочки на полках быть не должно. Благо, что многие предприниматели это понимают, но есть и недобросовестныеПокупатель имеет право быть уверенным в надлежащем качестве товара. Просрочки на полках быть не должно. Благо, что многие предприниматели это понимают, но есть и недобросовестныеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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От покупки некачественных или просроченных продуктов никто не застрахован. Присутствие на полках магазинов таких товаров зависит от добросовестности продавцов – кто–то мог просто не успеть провести ревизию и снять с реализации, а кто–то преднамеренно торгует некондицией.

Иногда, даже если со сроком годности, указанным на этикетке, все в порядке, – товар может быть испорченным. Это может быть связано с неправильным хранением или же – с перебитыми маркировками со сроком годности.

– Купила сосиски в супермаркете, срок годности в норме, а на деле они оказались несвежими, кислыми. Нести в магазин не стала, потому что не забрала на кассе чек, – рассказывает дончанка Наталья Симонова. – А еще мне нравится морская капуста с кальмарами. Купила баночку. Но, открыв ее, искать кальмары пришлось долго – было их грамм пять, а сама капуста была ужасной на вкус. Вот так я сходила в магазин.

Вдобавок каждый в магазине может встретиться с обвесом, обсчетом, хамством продавцов. Однако не все знают, как с этим бороться, как и куда жаловаться. Начальник инспекции по защите прав потребителя Донецкой Народной Республики Николай Тимченко рассказал «Комсомолке», что нужно предпринимать в таких случаях.

Николай Александрович возглавляет инспекцию с 2015 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Николай Александрович возглавляет инспекцию с 2015 годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Какие направления входят в спектр деятельности инспекции по защите прав потребителей?

– Основное – это контроль над соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей. Этот закон был принят в Республике в 2015 году.

– На что чаще всего жалуются потребители?

– Это реализация некачественных продуктов питания, отсутствие документального подтверждения качества, уголков потребителя и некачественное предоставление услуг сервисных центров – невыполнение прав потребителя. Еще иногда жалуются на некачественные услуги в сфере жилищно–коммунального хозяйства. Это в основном когда начинается отопительный сезон. Много жалоб на то, что нет тепла в квартирах. Например, если человеку тепло не подается, обязательно нужно сделать перерасчет.

Это касается и подачи воды, и отсутствия интернета – мы охватываем все предоставляемые услуги. Мы должны платить только за предоставленную нам услугу. В противном случае нужно делать перерасчет. Просто сегодняшние реалии наши – тяжелые. Многие дома не заселены. Нашим коммунальщикам тоже нужно как–то выживать. Поэтому ко всему этому нужно относиться с пониманием.

– Какие у инспекции имеются полномочия? Что вы можете предпринять по отношению к нарушителям?

– Мы вправе давать предписания об устранении нарушения, вправе приостанавливать реализацию продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов, проводить проверки, отбирать образцы продукции, чтобы провести проверку ее качества. В случае выявления нарушений законодательства – к субъекту хозяйствования применяются административно–хозяйственные санкции.

– Какую правовую помощь гражданам оказывает инспекция и насколько важно повышение правовой потребительской грамотности?

– У нас работает телефон для консультаций, на первом этаже находится общественная приемная, куда может обратиться любой гражданин и получить информацию или написать жалобу. Есть официальный сайт, на котором мы консультируем и доносим до людей информацию – что делать в том или ином случае. На сайте есть и вся нормативная база.

– Как обстоят дела в торговле с точки зрения защиты прав потребителя? Какие главные проблемы? И есть ли положительная динамика в их решении и устранении?

– Инспекции была создана в 2015 году. Только в 2016 году она начала полноценно работать, так как нужно было принять ряд нормативных документов. Если взять в разрезе этого периода, то нарушения сократились на 60–70 процентов. В основном жалуются на просроченную продукцию, товары без соответствующей маркировки, когда человек не может понять, кто производитель, какой состав и срок годности.

– Есть механизм проверки качества товаров?

– У нас есть плановые и внеплановые проверки (по жалобам). В ходе проведения проверки выявляются нарушения. Бывает так, что у товара есть и документальное подтверждение качества, и маркировка, а у инспектора этот продукт вызывает подозрение – мы проводим отбор образцов продукции, везем в лабораторию, и по заключению, если продукция некачественная, мы ее снимаем с реализации.

Покупатель имеет право быть уверенным в надлежащем качестве товара. Просрочки на полках быть не должно. Благо, что многие предприниматели это понимают, но есть и недобросовестные Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Покупатель имеет право быть уверенным в надлежащем качестве товара. Просрочки на полках быть не должно. Благо, что многие предприниматели это понимают, но есть и недобросовестныеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Где больше некачественных товаров: на рынках, в продуктовых или сетевых магазинах?

– Однозначно ответить нельзя. Есть магазины, где можно 70 видов просрочки найти, а в других – ни одного. Все зависит от субъекта хозяйствования: есть ответственные люди, которые переживают и за свой имидж, и за жителей Республики, а есть безответственные – этим лишь бы заработать копейку. Поэтому вторых и наказывает инспекция.

– Перейдем к конкретным случаям. Может ли охранник магазина досматривать покупателя или заставлять оставить вещи в камере хранения?

– Проводить обыск охранник никакого права не имеет. Обыск могут проводить только сотрудники правоохранительных органов. Охранник может попросить открыть сумку – и даже это только на усмотрение гражданина. В законодательстве не предусмотрено, что субъект хозяйствования может заставить посетителя оставить сумку в камере хранения, а гражданин обязан ее оставить.

– Часто, особенно в сетевых магазинах, при оплате товара кассиры просят мелочь. В случае ее отсутствия иногда вынуждают что–то докупить или убрать, иногда отказываются обслуживать покупателя. Кто прав, кто виноват?

– Законом предусмотрено, что субъект хозяйствования не имеет права навязывать какую–либо покупку потребителю. Субъект хозяйствования обязан обеспечить магазин разменной монетой. В случае если сдачи и в самом деле нет, а в обслуживании отказывают, человек вправе оставить запись в книге жалоб и предложений. Ему обязаны ответить. Или письменно или по телефону, о чем также делается запись в книге. Также покупатель имеет право написать жалобу в инспекцию по защите прав потребителя. Нами будет проведена контрольная закупка, это тоже входит в наши полномочия.

– Что показывает практика?

– Такие контрольные закупки были, у нас и жалобы по таким вопросам часто поступают. Иногда они подтверждаются.

– Какие санкции применяются в подобных случаях?

– Административно–хозяйственные. У нас нет понятия «предупреждение». Если мы проверили и выявили нарушения, то субъект хозяйствования получит наказание. Наша проверка уникальна тем, что мы задаем те вопросы, которые может задать любой потребитель.

– Штрафы большие?

– Все зависит от нарушения. В случае невыдачи сдачи может быть наложена административная санкция. Административно–хозяйственные санкции применяются и при выявлении некачественной продукции.

– А не получается ли так, что магазин в любом случае в выгоде? Продал некачественную продукцию, заплатил небольшой штраф и продолжает так работать.

– Им это очень невыгодно. Штраф получается гораздо больше, чем выручка от реализации некачественной продукции.

Николай Александрович возглавляет инспекцию с 2015 года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Николай Александрович возглавляет инспекцию с 2015 годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Что является основанием для обращения в суд и что показывает практика судебных разбирательств?

– За время нашего существования мы не были инициатором подачи исков в суд. В основном субъекты хозяйствования обжалуют наши решения, но в абсолютном большинстве случаев решения были приняты судами в пользу инспекции. То есть наши действия были признаны законными. Вот сейчас к нам обратился гражданин – мы будем выступать третьим лицом на его стороне в судебном разбирательстве.

– Что у него произошло?

– Не могу рассказать, но могу объяснить ситуацию. Человек заказал определенное изделие, спустя время у товара выявился брак. Суть проблемы заключается в том, что человек отправил письмо к субъекту хозяйствования, но оно до него дошло уже после того, как гарантийные обязательства истекли. В итоге покупатель не мог воспользоваться своим правом в устранении недостатков, и поэтому сейчас идет судебное разбирательство.

– Почему бы не обязать магазины размещать контакты инспекции по защите прав потребителей на видном месте?

– Они это и так обязаны делать. Это предусмотрено правилами торговли – должен быть уголок потребителя, где и должна находиться эта информация.

– Но не все эти требования соблюдают.

– Да. Я же тоже хожу по магазинам и вижу, что нарушают, но мало. В основном это проблема рынков. Если это лафетная торговля, ярмарка, то там должно висеть только свидетельство о регистрации. Если взять отдельные ларьки на рынках, то там обязательно должен быть уголок потребителя, свидетельство о государственной регистрации и телефоны инспекции по защите прав потребителей. А если говорим о стихийной торговле, то это к нашему законодательству не относится, этим больше правоохранители занимаются.

– Вы сами часто замечаете нарушения в магазинах?

– Бывает. Глаз–то уже наметан.

– Что предпринимаете?

– Я же тогда должен буду написать жалобу, но их я не пишу, есть определенные принципы. А так я могу подойти и сказать о нарушении продавцу. Если в этом магазине будет проверка, то сотрудники инспекции на это обязательно обратят внимание. Информация собирается, она также и из соцсетей берется.

Как правильно жаловаться

Многие считают, что самый верный и легкий путь лежит через социальные сети, где можно написать гневный пост о магазине или продукции.

При прочтении таких жалоб в интернете, мало кто задумывается о том, что это может быть не реальный отзыв, а лишь проделки конкурентов.

– Я считаю, что в социальных сетях большинство записей делают именно конкуренты. Бывает, показывают товар, в котором якобы что–то нашли, но по товару видно, что этот кусочек железки даже теоретически не мог туда попасть, – считает Николай Тимченко.

– Может быть, люди считают, что идти по другому пути – через инспекцию – сложнее?

– Алгоритм написания жалобы очень простой. В любом субъекте хозяйствования в свободном для потребителя доступе должна быть книга жалоб. Она может находиться и за прилавком, но по первому требованию покупателя ее должны предоставить.

Также человек может письменно обратиться к субъекту хозяйствования. Например, если вы купили некачественный товар, а вам отказываются его менять или возвращать деньги, вы можете написать и попросить обменять или вернуть деньги. Если отказываются выполнять ваше требование или принимать письмо, тогда уже можно обратиться к нам.

В инспекцию по защите прав потребителей можно написать на электронную почту, письмо должно соответствовать требованиям оформления обращений. Потребитель должен указать название субъекта хозяйствования, его адрес и описать суть жалобы: что произошло, в чем нарушены его права и что он хочет получить (возврат денег или обмен товара, если дело касается некачественной продукции). Также потребитель может прийти к нам в общественную приемную, где его проконсультируют и можно будет написать жалобу.

– По телефону жалобы принимаются?

– Есть Закон о надзоре в сфере хозяйственной деятельности. Он четко регламентирует, что мы не можем просто так выйти к субъекту хозяйствования. Специалисты, получив жалобу, рассматривают ее, сначала дается письменный запрос субъекту хозяйствования и после этого выписывается направление на проведение проверки. Поэтому в телефонном режиме жалобы мы не принимаем, а консультируем – рассказываем, что нужно делать.

В цифрах

От жителей Республики за прошлый год поступило 536 обращений

Всего за этот время инспекция по защите прав потребителей провела 2 694 проверки.

Была запрещена реализация 10 352 литров алкогольной продукции и 5 259 литров безалкогольной, 520 килограммов молочной, 2 671 рыбной и 3 284 мясной продукции, 10 134 килограммов бакалеи и 10 230 овощей и фруктов, 3 342 литра горюче–смазочных материалов, а также 23 503 штуки и 61 килограмм непродовольственных товаров.

За 2019 год при содействии инспекции гражданам вернули 310 953 рубля за некачественные товары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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