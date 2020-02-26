2020-02-26T22:15:00+03:00
Политика

Украина введет дополнительные ограничения на КПП с республиками из-за угрозы коронавируса

Украина уже установила средства контроля на своих пунктах пропуска
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Для стариков Донбасса эти поездки давно превратились в ад, даже без всяких нововведений.Для стариков Донбасса эти поездки давно превратились в ад, даже без всяких нововведений.
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Пресс-секретарь полпреда Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Олифер на своей странице Facebook заявила о введении дополнительных мер на линии разграничения в Донбассе в связи с «угрозой распространения коронавируса».

Олифер заявила, что Украина уже установила средства контроля на своих пунктах пропуска.

- Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса, — написала она в Facebook. - Украинская сторона проинформировала об установлении необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону.

К каким последствиям это приведет для тех, кто вынужден пересекать эти пункты пропуска, остается только догадываться. Ранее мы сообщали о смерти на пункте пропуска пенсионера из Макеевки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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