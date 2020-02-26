Украина введет дополнительные ограничения на КПП с республиками из-за угрозы коронавируса
Пресс-секретарь полпреда Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Олифер на своей странице Facebook заявила о введении дополнительных мер на линии разграничения в Донбассе в связи с «угрозой распространения коронавируса».
Олифер заявила, что Украина уже установила средства контроля на своих пунктах пропуска.
- Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса, — написала она в Facebook. - Украинская сторона проинформировала об установлении необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону.
К каким последствиям это приведет для тех, кто вынужден пересекать эти пункты пропуска, остается только догадываться. Ранее мы сообщали о смерти на пункте пропуска пенсионера из Макеевки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Верховная рада провалила закон о пенсиях, который рекламировал Сергей Сивохо. Чего ждать пенсионерам Донбасса?
Парламент и правительство Украины не собираются отдавать долги пожилым людям из ДНР и ЛНР (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU