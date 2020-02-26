Как луганские кадеты Масленицу встречали

26 Февр. 2020 2020-02-26T20:36:46+03:00

В честь праздника устроили спортивные состязания, ну и без блинов не обошлось

Изменить размер текста: A A

Воспитанники луганского кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова провели спортивные состязания в честь масленичной недели.

В соревнованиях приняли участие две команды по 10 человек, состоящие из лучших учащихся первой и второй рот корпуса. Остальные кадеты составили команды болельщиков, сообщает корреспондент ЛИЦ.

Эстафета из 11 зрелищных состязаний на сноровку, ловкость и выносливость, включая нестареющую командную игру по перетягиванию каната ждала участников.

Состязание "Сюрприз". Фото: ЛИЦ

Изюминкой стал конкурс с интригующим названием "Сюрприз", о котором участники соревнований даже не догадывались: каждому участнику команды необходимо было, пробежав дистанцию, опустить лицо в таз, наполненный мукой, и на ощупь найти ртом конфету. Дистанцию в обратном направлении игрок пробегал практически вслепую, радуя сверстников мучной маской на лице.

По итогам состязаний первое место заняла команда первой роты.

- Ежегодно на Масленицу мы проводим такие мероприятия, выбираем день, когда мы можем собрать всех ребят и пригласить гостей. Все ребята радостно откликаются на участие в состязаниях, и нам даже приходится делать предварительный отбор для включения в команды. Сноровка наших ребят с каждым годом растет, а наши преподаватели придумывают такие номера, которые дают возможность показать ребятам свою силу и ловкость, - рассказал директор корпуса полковник Владимир Базак.

А как же без блинов?! Фото: ЛИЦ

Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы и раздачей праздничных блинов, выпеченных поварами учебного заведения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганске 19 марта пройдет республиканская ярмарка вакансий

По традиции местом проведения ярмарки станет Луганский национальный аграрный университет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU