2020-02-26T20:36:46+03:00
Спорт

Как луганские кадеты Масленицу встречали

В честь праздника устроили спортивные состязания, ну и без блинов не обошлось
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Первое место заняла команда первой роты. Фото: ЛИЦПервое место заняла команда первой роты. Фото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Воспитанники луганского кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова провели спортивные состязания в честь масленичной недели.

В соревнованиях приняли участие две команды по 10 человек, состоящие из лучших учащихся первой и второй рот корпуса. Остальные кадеты составили команды болельщиков, сообщает корреспондент ЛИЦ.

Эстафета из 11 зрелищных состязаний на сноровку, ловкость и выносливость, включая нестареющую командную игру по перетягиванию каната ждала участников.

Состязание "Сюрприз". Фото: ЛИЦ

Состязание "Сюрприз". Фото: ЛИЦ

Изюминкой стал конкурс с интригующим названием "Сюрприз", о котором участники соревнований даже не догадывались: каждому участнику команды необходимо было, пробежав дистанцию, опустить лицо в таз, наполненный мукой, и на ощупь найти ртом конфету. Дистанцию в обратном направлении игрок пробегал практически вслепую, радуя сверстников мучной маской на лице.

По итогам состязаний первое место заняла команда первой роты.

- Ежегодно на Масленицу мы проводим такие мероприятия, выбираем день, когда мы можем собрать всех ребят и пригласить гостей. Все ребята радостно откликаются на участие в состязаниях, и нам даже приходится делать предварительный отбор для включения в команды. Сноровка наших ребят с каждым годом растет, а наши преподаватели придумывают такие номера, которые дают возможность показать ребятам свою силу и ловкость, - рассказал директор корпуса полковник Владимир Базак.

А как же без блинов?! Фото: ЛИЦ

А как же без блинов?! Фото: ЛИЦ

Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы и раздачей праздничных блинов, выпеченных поварами учебного заведения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганске 19 марта пройдет республиканская ярмарка вакансий

По традиции местом проведения ярмарки станет Луганский национальный аграрный университет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости образования»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как луганские кадеты Масленицу встречали
Разведение сил, особый статус: О чем удалось договорить сегодня в Минске
Громоотводная вышка весом в тонну едва не упала на автостанцию в ЛНР
Украинские боевики оставили Еленовку без электричества
В Луганске 19 марта пройдет республиканская ярмарка вакансий
Пока в Минске идут переговоры, Украина стягивает ракетные комплексы на юге Донбасса
В СБУ угрожали расправой над семьей: 12 лет получил сотрудник Луганского университета за шпионаж
Донецкий приют «ПИФ» нуждается в просторных клетках для животных
«Украинские вояки будят наших детей в школу»: ВСУ усилили обстрелы Горловки и Донецка
Украинские боевики с самого утра обстреляли окраины Донецка и Горловки
Погода в Луганске на день: 26 февраля без осадков и +8
Погода в Донецке на день: 26 февраля дончан ждет +13