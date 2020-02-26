Украинские боевики оставили Еленовку без электричества
Пока в Минске идут переговоры по мирному урегулированию конфликта, украинские боевики обстреляла район поселка Еленовка к юго-западу от Донецка, населенный пункт полностью остался без электроснабжения.
- Сегодня в 15:05 вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу поселок Еленовка из БМП-1. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи, населенный пункт полностью обесточен, - информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
К слову, в поселке проживает более четырех тысяч человек. Все они по вине Украины сейчас находятся без света.
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ИСТОЧНИК KP.RU