Украинские боевики оставили Еленовку без электричества

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:24:15+03:00

Днем поселок обстреляли из БМП и были повреждены линии электропередач

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Пока в Минске идут переговоры по мирному урегулированию конфликта, украинские боевики обстреляла район поселка Еленовка к юго-западу от Донецка, населенный пункт полностью остался без электроснабжения.

- Сегодня в 15:05 вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу поселок Еленовка из БМП-1. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи, населенный пункт полностью обесточен, - информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

К слову, в поселке проживает более четырех тысяч человек. Все они по вине Украины сейчас находятся без света.

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ИСТОЧНИК KP.RU