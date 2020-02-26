Пока в Минске идут переговоры, Украина стягивает ракетные комплексы на юге Донбасса

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:05:28+03:00

А размещают свою технику ВСУ возле жилых домов. Фото: ДАН

Именно в этом районе намечается отвод войск

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Пока в Минске идут переговоры, армия Киева перебросила зенитные ракетные комплексы и противотанковые пушки в район пропускного пункта «Октябрь – Гнутово» на юге Донбасса. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР. В лучших традициях украинской армии вооружение размещено рядом с жилыми домами.

- Нашей разведкой зафиксировано размещение трех зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и четырех 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» в селе Пищевик вблизи жилых домов, — говорится в сообщении.

Именно этот район рассматривается как один из вероятных новых участков разведения сил и средств.

Аналогичная ситуация происходит в ЛНР. Там киевские силовики разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» у поселка Врубовка Попаснянского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU