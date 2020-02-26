2020-02-26T12:00:13+03:00
Дом. Семья

Донецкий приют «ПИФ» нуждается в просторных клетках для животных

Вольеры часто выходят из строя и не всегда возможно их отремонтировать
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Клетки тоже не вечные и нуждаются в замене.Клетки тоже не вечные и нуждаются в замене.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Самый крупный донецкий приют для бездомных животных «ПИФ» вынужден просить о помощи. Здесь содержится почти 800 собак.

- Клетки для содержания больных животных - одна из самых больших необходимостей приюта. Собак много, клетки не стоят пустыми никогда, - говорят сотрудники приюта. - Как только кто-то выписывается из стационара- на его место приходит новое животное. Не все собаки понимают заточение и очень часто клетки грызутся, ломаются, выбиваются замки. Осенью мы с вами смогли обновить часть из них, но есть еще пять, которые ни ремонту, ни сварке не подлежат. Прутья просто прогнили от постоянной влажной уборки и обработки. Приюту предложили очень крепкие клетки большого размера по цене 6 тысяч за одну. Сможем заменить наших старушек?

Приют будет благодарен за любую помощь.

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

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ИСТОЧНИК KP.RU

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