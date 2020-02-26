2020-02-26T08:29:24+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: Сегодня, 26 февраля, без осадков и +8

Луганчанам обещают теплый пасмурный день
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сегодня в Луганске ветреный день.Сегодня в Луганске ветреный день.Фото: Илья Богатиков
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Температура воздуха в ЛНР 26 февраля будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 8 градусов тепла днем, местами ожидаются штормовые порывы ветра, на дорогах гололедица, без осадков.

- С 21.00 25 февраля до 21.00 26 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит минус 2-4 градуса ночью и плюс 4-6 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до плюс 5-7 градусов днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль - 2 градуса мороза, днем – 6-8 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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