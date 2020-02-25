«Классика и мода»: В Донбасс Опере представят новые коллекции донецкого дизайнера Ирины Радыш

25 Февр. 2020 2020-02-25T20:42:25+03:00

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7 марта накануне женского праздника в Донбасс Опере дончанок ждет настоящий сюрприз. Показ сразу трех коллекций донецкого дизайнера Ирины Радыш «Классика и мода». Ирина известна, как обладатель множества международных наград в мире моды, ее коллекции не единожды занимали призовые места на конкурсах в России.

Зрителю продемонстрируют сразу три коллекции Ирины Радыш: зимнюю - «Город у моря», весеннюю – «Весна в Фиальте» и летнюю - «Соломенная шляпка». Сюрприз в том, что, если первую коллекцию будут демонстрировать профессиональные модели, то две другие покажут артисты театра и балета.

- В понятиях классика и мода много общего, - говорит дизайнер. - И в музыкальном искусстве, и в области дизайна одежды то, что вначале выглядит, как провокация, попирает общественные нормы, потом становится классикой. Так было с музыкой Баха, Бетховена, Бизе, Верди. Так было и с коллекциями Шанель, Лагерфельда, Скиапарелли, Зайцева.

Также дизайнер рассказала, что показ пройдет в сопровождении симфонического оркестра, а еще перед зрителями выступят исполнители Донбасс Оперы. А потому не пропустите это событие.

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ИСТОЧНИК KP.RU