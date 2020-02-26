Погода в Донецке на день: сегодня дончан ждет +13

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:17:00+03:00

Зима в этом году была не больше недели. Фото: Илья Богатиков

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Солнечная погода покинула столицу Донбасса. В Донецке на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. Если ночью был легкий мороз, то днем дончанам обещают до +13! И это в феврале. Сегодня нас ждет один из теплых дней.

Впрочем, такой теплой зимы в Донецке мало кто помнит, морозы и снегопады были не больше недели.

26 февраля отмечается день памяти преподобного Мартиниана, «укротителя страстей». Если в этот день снег таял, то весна обещала быть хорошей, и наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну.

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ИСТОЧНИК KP.RU