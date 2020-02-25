2020-02-25T22:11:06+03:00
Происшествия

Энергетики ДНР вернули свет в дома 11,5 тысяч жителей

Больше 6 тысяч семей пока без электричества
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Энергетики ДНР вернули свет в дома 11,5 тысяч жителей. Фото: ВКонтактеЭнергетики ДНР вернули свет в дома 11,5 тысяч жителей. Фото: ВКонтакте
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Специалисты региональной энергопоставляющей компании продолжают работать в усиленном режиме, возвращая свет в дома жителей ДНР. Над устранением повреждений, которые принесли штормовые порывы ветра до 20 метров в секунду, трудятся 85 бригад. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики.

- Сегодня аварийно-ремонтные бригады восстановили целостность 17 линий электропередачи, включили в работу 156 трансформаторных подстанций, вернули свет в дома 11 626 бытовых абонентов и 14 котельных, - сообщили в Министерстве угля и энергетики.

В Республике из-за непогоды остается отключенной 21 высоковольтная линия электропередачи, обесточены 65 трансформаторных подстанций, без электроэнергии пока еще находятся 6 978 бытовых абонентов и 4 котельных.

Ремонтные работы продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Энергетики ДНР вернули свет в дома 11,5 тысяч жителей
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