25 Февр. 2020 2020-02-25T22:11:06+03:00

Энергетики ДНР вернули свет в дома 11,5 тысяч жителей. Фото: ВКонтакте

Больше 6 тысяч семей пока без электричества

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Специалисты региональной энергопоставляющей компании продолжают работать в усиленном режиме, возвращая свет в дома жителей ДНР. Над устранением повреждений, которые принесли штормовые порывы ветра до 20 метров в секунду, трудятся 85 бригад. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики.

- Сегодня аварийно-ремонтные бригады восстановили целостность 17 линий электропередачи, включили в работу 156 трансформаторных подстанций, вернули свет в дома 11 626 бытовых абонентов и 14 котельных, - сообщили в Министерстве угля и энергетики.

В Республике из-за непогоды остается отключенной 21 высоковольтная линия электропередачи, обесточены 65 трансформаторных подстанций, без электроэнергии пока еще находятся 6 978 бытовых абонентов и 4 котельных.

Ремонтные работы продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU