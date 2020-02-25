2020-02-25T21:25:04+03:00
Общество

КПП «Станица Луганская» переходит на весенний график

Об этом сообщает МГБ ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пункт перехода у Станицы Луганской переходит на весенний график. Фото: ВРУПункт перехода у Станицы Луганской переходит на весенний график. Фото: ВРУ
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С 1 марта на временном пункте перехода через линию соприкосновения «Станица Луганская» пограничники будут пропускать жителей с 08.00 до 20.00.

- Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщает, что временный пункт перехода через линию разграничения у населенного пункта Станица Луганская переходит на весенний график работы, - говорится в сообщении.

С 27 октября пропуск граждан на ВПП «Станица Луганская» осуществляется с 08.00 до 19.00.

В Республике единственный официально работающий пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по Северскому Донцу. Пешее движение по мосту через реку, который был частично подорван украинскими военными в начале 2015 года, осуществляется по деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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