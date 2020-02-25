Погода в Донецке и ДНР на неделю: 26 февраля ожидается потепление до +9

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:57:54+03:00

Погода в Донецке и ДНР: потепление до +9 Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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Тепло и дожди прогнозирует гидрометцентр ДНР с 26 февраля по 1 марта. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Наталья Гетова.

- По данным Гидрометцентра МЧС, на текущей неделе в Донецкой Народной Республике ожидается: в первой половине - погода без осадков, порывистый ветер; во второй – осадки, преимущественно в виде дождя. Основной температурный фон воздуха: ночью 0-3 тепла, днем 4-9 тепла, - сообщила Наталья Гетова.

С прошлой недели в Республике наблюдались сильные порывы ветра, дожди и туман. В Макеевке ветер был настолько сильным, что в Северном парке на одном из аттракционов упала крыша. Железные листы рухнули с опор вместе со всеми декорациями. Сейчас в Донецке сохраняется безоблачная погода, температура воздуха - 4 градуса тепла.

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Об этом сообщили в Минстрое (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU