2020-02-25T19:57:54+03:00
Общество

Погода в Донецке и ДНР на неделю: 26 февраля ожидается потепление до +9

Синоптики также прогнозируют осадки, преимущественно в виде дождя
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Погода в Донецке и ДНР: потепление до +9Погода в Донецке и ДНР: потепление до +9Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Тепло и дожди прогнозирует гидрометцентр ДНР с 26 февраля по 1 марта. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Наталья Гетова.

- По данным Гидрометцентра МЧС, на текущей неделе в Донецкой Народной Республике ожидается: в первой половине - погода без осадков, порывистый ветер; во второй – осадки, преимущественно в виде дождя. Основной температурный фон воздуха: ночью 0-3 тепла, днем 4-9 тепла, - сообщила Наталья Гетова.

С прошлой недели в Республике наблюдались сильные порывы ветра, дожди и туман. В Макеевке ветер был настолько сильным, что в Северном парке на одном из аттракционов упала крыша. Железные листы рухнули с опор вместе со всеми декорациями. Сейчас в Донецке сохраняется безоблачная погода, температура воздуха - 4 градуса тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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