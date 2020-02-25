25 Февр. 2020 2020-02-25T14:55:31+03:00

Больше 30 котельных были обесточены в ДНР ночью из-за сильного ветра. Фото: novorosinform.org

Об этом сообщили в Минстрое

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В ДНР из-за непогоды была остановлена 31 котельная. Об этом сегодня сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Дубовка.

- По данным, получаемым от администраций городов и районов Донецкой Народной Республики, коммунальные работники приступили к ликвидации последствий непогоды. По состоянию на 8.00 в Республике в связи с аварийный отключением электроэнергии были обесточены: 31 котельная, 34 жилых дома и 25 объектов социальной сферы. К 10.00 энергоснабжение шести котельных было возобновлено. Коммунальщики продолжают работать над оперативным устранением аварий, - сообщил замминистра.

Также Владимир Дубовка отметил, что в Макеевке проблемы с водоснабжением.

- Из-за аварийного отключения электроэнергии обесточены две водопроводные насосные станции, около двух тысяч потребителей Червоногвардейского и Горняцкого районов пока без воды, - сообщил он.

Коммунальные службы проводят восстановительные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU