2020-02-25T14:22:43+03:00
Общество

Падают деревья, обрываются провода, из кранов пропала вода: Как в ДНР борются с последствиями непогоды

Накануне синоптики предупреждали, что в Республике будет сильный ветер, но таких разрушающих последствий никто не ожидал
Екатерина Сорока
Поделиться:
Порывы ветра 24 февраля достигали 25 метров в секундуПорывы ветра 24 февраля достигали 25 метров в секундуФото: Никита МАКАРЕНКОВ
Изменить размер текста:

В начале недели синоптики предупреждали, что в Донецкой Республике ожидается сложная погодная ситуация. А всё из-за сильного ветра. Вечером и ночью 24 февраля он только усилился и на утро в некоторых районах Республики люди остались без воды и света, а ветки деревьев так и норовят упасть на головы прохожим в любую секунду.

Коммунальные службы разбираются с последствиями непогоды с самого утра. Фото: группа "Инцидент в Донецке"

Коммунальные службы разбираются с последствиями непогоды с самого утра. Фото: группа "Инцидент в Донецке"

Так, на утро 25 февраля из-за непогоды в Донецке 16,5 тысяч абонентов остались без электричества. Ветки деревьев оборвали провода электропередач. Теперь требуется ремонт на каждом из участков. А еще около 30 котелен были обесточены из-за включения аварийного режима.

— Помимо этого, без электроснабжения находятся 4190 абонентов в Харцызске, Торезе, Шахтерском, Тельмановском, Амвросиевском и Новоазовском районах ДНР. Проводятся восстановительные работы, — сообщают в пресс-службе МЧС.

Накануне вечером ветер был настолько сильным, что в макеевском Северном парке на одном из аттракционов упала крыша. Железные листы просто рухнули с опор вместе со всеми декорациями. Когда будет производится ремонт, пока неизвестно.

— Тем временем в Макеевке из-за непогоды упала крыша аттракциона в Сверенном парке, — пишут пользователи соцсетей. Фото: группа "Инцидент в Донецке"

— Тем временем в Макеевке из-за непогоды упала крыша аттракциона в Сверенном парке, — пишут пользователи соцсетей. Фото: группа "Инцидент в Донецке"

Также проблемы возникли с водоснабжением. Оказалось, что на двух водопроводных станциях включился аварийный режим. Они стоят полностью обесточенные.

— Водоснабжение осуществляется в штатном режиме. Однако присутствуют некоторые проблемы в городе Макеевке, — сообщаются в министерстве. — Около двух тысяч потребителей Черногвардейского и Горняцкого районов пока временно без водоснабжения.

Все службы коммунальных служб брошены на решение последствий непогоды.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Горняки из Шахтерска признались, что курили в забое

Сейчас их лечат в ожоговом центре Донецка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Солдата ВСУ, который подорвался при установке инженерного боеприпаса, лечит ветеринар
Не мытьем, так катаньем: Зеленский мелкими пиар-акциями пытается вернуть рейтинг
Главу прифронтового Петровского района Донецка Максима Жуковского посвятили в каратисты
Больше 30 котельных были обесточены в ДНР ночью из-за сильного ветра
Падают деревья, обрываются провода, из кранов пропала вода: Как в ДНР борются с последствиями непогоды
Донецкий диктант каждый десятый написал на пять
Украинские боевики препятствовали работе беспилотников ОБСЕ в окрестностях Орехово
Со следующего учебного года в школах ДНР введут урок дзюдо
Донецк, Горловка, Докучаевск оказались под огнем ВСУ
Погода в Луганске на день: 25 февраля в Республике ожидается сильный ветер и мокрый снег
Донецкие врачи спасают даже с ожогами больше 90 процентов тела
Украинский командир избил солдата, отказавшегося обстреливать ЛНР