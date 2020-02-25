Падают деревья, обрываются провода, из кранов пропала вода: Как в ДНР борются с последствиями непогоды
В начале недели синоптики предупреждали, что в Донецкой Республике ожидается сложная погодная ситуация. А всё из-за сильного ветра. Вечером и ночью 24 февраля он только усилился и на утро в некоторых районах Республики люди остались без воды и света, а ветки деревьев так и норовят упасть на головы прохожим в любую секунду.
Коммунальные службы разбираются с последствиями непогоды с самого утра. Фото: группа "Инцидент в Донецке"
Так, на утро 25 февраля из-за непогоды в Донецке 16,5 тысяч абонентов остались без электричества. Ветки деревьев оборвали провода электропередач. Теперь требуется ремонт на каждом из участков. А еще около 30 котелен были обесточены из-за включения аварийного режима.
— Помимо этого, без электроснабжения находятся 4190 абонентов в Харцызске, Торезе, Шахтерском, Тельмановском, Амвросиевском и Новоазовском районах ДНР. Проводятся восстановительные работы, — сообщают в пресс-службе МЧС.
Накануне вечером ветер был настолько сильным, что в макеевском Северном парке на одном из аттракционов упала крыша. Железные листы просто рухнули с опор вместе со всеми декорациями. Когда будет производится ремонт, пока неизвестно.
— Тем временем в Макеевке из-за непогоды упала крыша аттракциона в Сверенном парке, — пишут пользователи соцсетей. Фото: группа "Инцидент в Донецке"
Также проблемы возникли с водоснабжением. Оказалось, что на двух водопроводных станциях включился аварийный режим. Они стоят полностью обесточенные.
— Водоснабжение осуществляется в штатном режиме. Однако присутствуют некоторые проблемы в городе Макеевке, — сообщаются в министерстве. — Около двух тысяч потребителей Черногвардейского и Горняцкого районов пока временно без водоснабжения.
Все службы коммунальных служб брошены на решение последствий непогоды.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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