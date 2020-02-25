На прошлой неделе МЧСники спасли трех животных

25 Февр. 2020 2020-02-25T21:38:35+03:00

Хоть животные и были ничейными, но это не остановило спасателей. Они приходят на помощь всем, кто в ней нуждается. Фото: riamo.ru

Три истории чудесного спасения бездомных животных из будней спасателей МЧС, которые не оставят равнодушным

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На прошлой неделе спасатели ЛНР спасли трех животных. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Республики.

История чудесного спасения произошла с барбосом из Алчевска. Местные жители увидели, как пес шел по замерзшему пруду, но в 20 метрах от берега лед треснул. Пес упал в воду. Люди сразу же позвонили в МЧС. И на вызов приехала целая спасательная группа.

— Они положили на лед трехколенную пожарную лестницу и поползли к животному. Собака, изо всех сил пытаясь спастись, образовала вокруг себя полынью радиусом около четырех метров, и уже совершенно выбилась из сил. Евгений Ильев, командир отделения пожарно-спасательной части, схватил несчастное животное в ту секунду, когда оно уже ушло под воду, а весу в нем было, по словам пожарного, около 25 килограмм, — говорится в сообщении.

Еще бы пара секунд и пса было бы не спасти. Но пожарные подоспели вовремя. Они не просто вытащили пса из воды, но и забрали его к себе в часть. Спасатели отогрели и накормили бедолагу. Еще пару дней пес отходил от пережитого шока. Но уже спустя два дня его лапы пришли в норму и пес начал проситься обратно на улицу.

В тот же день, но уже в Кировске, спасатели также вытащили из западни собаку. Она упала в подвал заброшенного здания бывшего шахтного двора. Случайный прохожий услышал скулеж животного и также позвал спасателей на помощь.

— Подвал был достаточно просторным, поэтому пришлось потрудиться, чтобы поймать испуганное животное, накинув на него пожарную кошму. Собака при падении не пострадала и, оказавшись на поверхности, быстро убежала от пожарных. Операция по ее спасению заняла около получаса, — добавили в ведомстве.

А в Луганске спасатели 24 февраля снимали с дерева испуганного кота. Это была одна из самых долгих операций по спасению животного. Испуганный кот никак не хотел бросать ветку, а сильный порывистый ветер не облегчал ситуацию.

— Кот находился на уровне четвертого этажа. Его спасение осложнялось быстро наступавшей темнотой и сильными порывами ветра, от которых тополь угрожающе раскачивался в разные стороны. Но для настоящих профессионалов нет нерешаемых задач. При помощи автолестницы через 23 минуты кот был благополучно доставлен на землю целым и невредимым, — говорится в сообщении.

К счастью, никто из героев историй в ходе спасательных операций не пострадал. Животные в целости и сохранности были снова отпущены на волю. А спасатели и дальше выполняют свой профессиональный долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU