Не мытьем, так катаньем: Зеленский мелкими пиар-акциями пытается вернуть рейтинг
Президент Украины Владимир Зеленский проведением мелких пиар-акций пытается вернуть некогда высокий рейтинг. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Молодежного парламента ЛНР Дмитрий Никитенко.
- То, что украинцы перестают верить Зеленскому, уже ни для кого не секрет. Мелкие пиар-акции не спасают украинского президента, потому что как бы он ни старался казаться хорошим руководителем, его действия говорят об обратном, - рассказал он.
Зеленский обещал прекратить войну, но конфликт разгорелся еще сильнее. Вместо экономического роста незалежная провалилась в еще более глубокую долговую яму, ведь за время своего президентства Зе набрал кредитов больше чем на 1 миллиард долларов.
По словам Никитенко, Зеленский превратил Украину в источник сверхприбылей для международных финансовых спекулянтов.
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ИСТОЧНИК KP.RU