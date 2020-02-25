Не мытьем, так катаньем: Зеленский мелкими пиар-акциями пытается вернуть рейтинг

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:26:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский проведением мелких пиар-акций пытается вернуть некогда высокий рейтинг. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Молодежного парламента ЛНР Дмитрий Никитенко.

- То, что украинцы перестают верить Зеленскому, уже ни для кого не секрет. Мелкие пиар-акции не спасают украинского президента, потому что как бы он ни старался казаться хорошим руководителем, его действия говорят об обратном, - рассказал он.

Зеленский обещал прекратить войну, но конфликт разгорелся еще сильнее. Вместо экономического роста незалежная провалилась в еще более глубокую долговую яму, ведь за время своего президентства Зе набрал кредитов больше чем на 1 миллиард долларов.

По словам Никитенко, Зеленский превратил Украину в источник сверхприбылей для международных финансовых спекулянтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горняки из Шахтерска признались, что курили в забое

Сейчас их лечат в ожоговом центре Донецка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU