2020-02-25T22:14:37+03:00
Общество

Народный совет ДНР проводит онлайн викторину «Страницы истории Великой Победы» с призами

За правильные ответы на вопросы викторины можно получить призы от партнеров проекта
Екатерина Сорока
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Первый вопрос уже есть на странице Народного совета ВКонтакте. Фото: vk.com/narodniy_sovet_dnrПервый вопрос уже есть на странице Народного совета ВКонтакте. Фото: vk.com/narodniy_sovet_dnr
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25 января Народный совет ДНР запустил онлайн викторину. Она посвящена 75-летию со Дня Великой Победы. Каждую неделю Народный совет будет выкладывать вопрос. Пользователи сети должны на него ответить. И первые три участника, которые правильно ответят – получат приз от организаторов викторины.

Вопросы будут не из легких. Они касаются истории о событиях времен Великой Отечественной, об известных земляках, защитниках и освободителей Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

— Викторина стартует 25 февраля, а её итоги будут подведены 14 мая. Вопросы публикуются в социальных сетях Народного Совета каждый вторник в 12.00. Ответы можно присылать в течение 24 часов по электронному адресу viktorina_vov75@mail.ru. Первые три участника, давшие правильный и наиболее развёрнутый ответ, получат по два пригласительных билета от партнёров викторины, — говорится в сообщении Народного совета.

Партнерами викторины являются донецкая филармония, кинотеатры «Шевченко» и «Звездочка», а также местный аквапарк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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