Главу прифронтового Петровского района Донецка Максима Жуковского посвятили в каратисты

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:23:38+03:00

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В Донецке в прифронтовом Петровском районе состоялось торжественное открытие школы киокушинкай каратэ «Гитин Доджио» клуба «Ресинкай-Кан». Об этом «КП» сообщили в пресс-службе города Донецка.

Во время торжества руководитель школы Михаил Раджабов провел мастер-класс по боевому искусству киокушинкай каратэ, в котором также принял участие и глава администрации района Максим Жуковский, получив посвящение в каратисты.

- Двери школы всегда будут открыты для молодёжи, которая хочет вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, ведь карате воспитывает в человеке, в первую очередь, силу духа. Сегодня я получил заряд отличного настроения, занимаясь бок о бок с юными каратистами, - поделился впечатлениями Максим Михайлович.

«Сильнейшее каратэ на планете» - именно так окрестили школу киокушинкай журналисты после I Абсолютного чемпионата мира, который прошел в 1975 году по жестким правилам, разрешающим нанесение ударов руками и ногами в полную силу (за исключением ударов руками по голове и ударов в особо уязвимые зоны тела).

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ИСТОЧНИК KP.RU