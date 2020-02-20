«Если бы вы не разбомбили наш аэропорт, мы бы встретили этот борт!» Реакция дончан на то, как Украина принимала своих эвакуированных граждан из Китая

«Вот оно настоящее украинское единство!», «Украина сегодня пробила дно. Такими были холерные бунты в 16 веке. Мракобесие какое-то!» - именно так комментируют дончане ситуацию с неприкаянным самолетом, в котором находились эвакуированные из Китая украинцы. Жители Украины уже несколько дней протестуют из-за слухов о размещении вернувшихся на карантин в их областях. А в Санжарах, где планируют разместить эвакуированных, случились массовые беспорядки и бунты. Украинцы жгут шины и перекрывают дороги.

В итоге борт компании SkyUp сделал больше трех десятков кругов над Харьковом и взял курс в направлении Киева, где дозаправился и полетел на Харьков. К слову, на борту 73 человека.

В сети уже появились мемы по поводу украинского мракобесия. Фото: strana.ua

- Сегодня в офисе одна тема - неприкаянный самолет с гражданами недогосударства. На вопрос: А если бы сейчас к нам посадили его? Ответ закономерен: Если бы патриоты не разбомбили наш аэропорт, приняли бы и сделали все, что в наших сила с соблюдением всех санитарных норм. Это ДОНЕЦК! – говорит дончанка Наталья Чернецкая.

И она права, Донецк всегда первым приходил на помощь Украине в различных бедствиях. Наверное, это воспитано характером шахтерского труда, когда каждый спуск под землю может стать последним, а спасение зависит от того, кто оказался рядом. Но дончане известны не только своим гостеприимством, но и смекалкой.

- А ведь это мысль. Надо было часть украинцев из самолёта везти в Мариуполь, а другую часть - в Славянск, - - предлагает Евгения Мартынова из Донецка. - Через неделю по админграницам ДНР уже бы стоял забор в три метра, противотанковые ежи, горели бы костры и прожектора на вышках. Или импортируйте нам уже через "неподконтрольные" КПП десяток кашляющих китайцев (из Владивостока, например). Пропаганда все сделает сама) и гори он огнем, этот Минск.

Одна украинская волонтерка Марина Лобок и вовсе посетовала, что не в тот самолет попала ракета. Вот он хрестоматийный "хохлизм" и "хатоскрайничество". Это вам не патетичные речи Зеленского под новогодней елкой, которым так умилялись украинские патриоты.

Вот он патриотизм в одном предложении. Фото: facebook.com

Но самым исчерпывающим стало мнение парня, который седьмой год живет в одном из самых пострадавших от украинских обстрелов районов Донецка.

- В какой-то момент, люди, находившиеся в том самолете, почувствовали себя дончанами. Даже если сами того до конца не поняли, - сказал Игорь Гомольский и с ним сложно поспорить.

Кому как не дончанам известно, что такое быть изгоем в собственной стране, которой позволено седьмой год стирать тебя с лица земли под молчаливо-трусливое одобрение бывших земляков.

- Удивительно, на войну у них деньги есть, Америка Украину исправно спонсирует, а вот организовать эвакуацию собственных граждан так, чтобы не было стыдно перед всем миром, это что-то фантастическое, - говорит мужчина из Макеевки. – И эти люди хотят Донбасс вернуть? Ну уж нет! Не так страшно этот коронавирус подхватить, как жить в одной стране с зомби.

А еще дончане предложили украинцам именно сегодня учредить день соборности, ведь сегодня украинцы продемонстрировали всему миру свое хваленное единство.

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