Солдата ВСУ, который подорвался при установке инженерного боеприпаса, лечит ветеринар

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:56:12+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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24 февраля в 93-й бригаду вооруженных формирований Украины произошло ЧП. Во время дооборудования позиций, при установке инженерного боеприпаса, солдат незалежной получил ранения. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что об этом случае стало известно от источника в ВСУ.

- Рядовой Корейбов нарушил требования безопасности и не отошел на безопасное расстояние от места предполагаемого подрыва, в результате чего получил минно-взрывную травму, - рассказал он.

Осадчий сообщил, что командир бригады, чтобы скрыть небоевые потери приказал поместить раненого в медицинскую роту, в которой отсутствуют квалифицированные специалисты.

- Для оказания помощи командование батальона привлекло гражданского ветеринара с соседней животноводческой фермы, - подчеркнул Яков Осадчий. - В случае смерти Корейбова командир батальона планирует представить потерю как результат обстрела со стороны Народной милиции ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU