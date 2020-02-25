2020-02-25T17:56:12+03:00
Политика

Солдата ВСУ, который подорвался при установке инженерного боеприпаса, лечит ветеринар

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

24 февраля в 93-й бригаду вооруженных формирований Украины произошло ЧП. Во время дооборудования позиций, при установке инженерного боеприпаса, солдат незалежной получил ранения. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что об этом случае стало известно от источника в ВСУ.

- Рядовой Корейбов нарушил требования безопасности и не отошел на безопасное расстояние от места предполагаемого подрыва, в результате чего получил минно-взрывную травму, - рассказал он.

Осадчий сообщил, что командир бригады, чтобы скрыть небоевые потери приказал поместить раненого в медицинскую роту, в которой отсутствуют квалифицированные специалисты.

- Для оказания помощи командование батальона привлекло гражданского ветеринара с соседней животноводческой фермы, - подчеркнул Яков Осадчий. - В случае смерти Корейбова командир батальона планирует представить потерю как результат обстрела со стороны Народной милиции ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Со следующего учебного года в школах ДНР введут урок дзюдо

Кроме нового урока в следующем году добавят еще один час физкультуры (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Солдата ВСУ, который подорвался при установке инженерного боеприпаса, лечит ветеринар
Не мытьем, так катаньем: Зеленский мелкими пиар-акциями пытается вернуть рейтинг
Главу прифронтового Петровского района Донецка Максима Жуковского посвятили в каратисты
Больше 30 котельных были обесточены в ДНР ночью из-за сильного ветра
Падают деревья, обрываются провода, из кранов пропала вода: Как в ДНР борются с последствиями непогоды
Донецкий диктант каждый десятый написал на пять
Украинские боевики препятствовали работе беспилотников ОБСЕ в окрестностях Орехово
Со следующего учебного года в школах ДНР введут урок дзюдо
Донецк, Горловка, Докучаевск оказались под огнем ВСУ
Погода в Луганске на день: 25 февраля в Республике ожидается сильный ветер и мокрый снег
Донецкие врачи спасают даже с ожогами больше 90 процентов тела
Украинский командир избил солдата, отказавшегося обстреливать ЛНР