Со следующего учебного года в школах ДНР введут урок дзюдо

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:05:51+03:00

Кроме нового урока в следующем году добавят еще один час физкультуры

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Следующий учебный год в школах Донецкой Народной Республики произойдут изменения. Уже с сентября текущего года в образовательных учреждениях введут новый урок - дзюдо. Об этом заявил министр молодежи, спорта и туризма Александр Громаков.

- Сначала это будут уроки самостраховки, в сентябре две тысячи двадцатого года запустим урок дзюдо в некоторых школах нашей Республики, а с две тысячи двадцать первого года будем вводить повсеместно во всех школах, — сказал министр.

Кроме этого, Александр Громаков добавил, что вместо двух уроков физкультуры в неделю теперь будет три, сообщает ТК "Оплот".

- Еще мы планируем провести доскональную проверку уровня проведения занятий урока физкультуры в школах, чтобы выявить проблемы и найти решение, – сказал министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU