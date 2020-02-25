2020-02-25T11:05:51+03:00
Спорт

Со следующего учебного года в школах ДНР введут урок дзюдо

Кроме нового урока в следующем году добавят еще один час физкультуры
Ольга ГОРДО
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В Донецких школах дети будут изучать дзюдоВ Донецких школах дети будут изучать дзюдоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следующий учебный год в школах Донецкой Народной Республики произойдут изменения. Уже с сентября текущего года в образовательных учреждениях введут новый урок - дзюдо. Об этом заявил министр молодежи, спорта и туризма Александр Громаков.

- Сначала это будут уроки самостраховки, в сентябре две тысячи двадцатого года запустим урок дзюдо в некоторых школах нашей Республики, а с две тысячи двадцать первого года будем вводить повсеместно во всех школах, — сказал министр.

Кроме этого, Александр Громаков добавил, что вместо двух уроков физкультуры в неделю теперь будет три, сообщает ТК "Оплот".

- Еще мы планируем провести доскональную проверку уровня проведения занятий урока физкультуры в школах, чтобы выявить проблемы и найти решение, – сказал министр.

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В Донецк из Токио, где проходил девятый Кубок мира по каратэ KWF, вернулась сборная ДНР, которая впервые выступала как полноправный член Всемирной федерации Каратэномичи и завоевала 13 медалей, 10 из которых золотые![фото, видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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