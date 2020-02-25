Со следующего учебного года в школах ДНР введут урок дзюдо
Следующий учебный год в школах Донецкой Народной Республики произойдут изменения. Уже с сентября текущего года в образовательных учреждениях введут новый урок - дзюдо. Об этом заявил министр молодежи, спорта и туризма Александр Громаков.
- Сначала это будут уроки самостраховки, в сентябре две тысячи двадцатого года запустим урок дзюдо в некоторых школах нашей Республики, а с две тысячи двадцать первого года будем вводить повсеместно во всех школах, — сказал министр.
Кроме этого, Александр Громаков добавил, что вместо двух уроков физкультуры в неделю теперь будет три, сообщает ТК "Оплот".
- Еще мы планируем провести доскональную проверку уровня проведения занятий урока физкультуры в школах, чтобы выявить проблемы и найти решение, – сказал министр.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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