Украинские боевики препятствовали работе беспилотников ОБСЕ в окрестностях Орехово

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:55:00+03:00

Об этом сообщили в управлении Народной милиции

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Украинские военные с помощью станций радиоэлектронной борьбы препятствовали работе беспилотников миссии ОБСЕ в окрестностях Орехово в ЛНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе управления Народной милиции.

- Подразделения ВСУ для сокрытия размещенной военной техники в городах и селах целенаправленно препятствуют работе беспилотников ОБСЕ, выполняющих наблюдательные полёты.

- В очередной раз боевики из состава 305-го батальона РЭБ (радиоэлектронной борьбы) вооруженных формирований Украины осуществляли подавление каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ в зоне ответственности 72-й бригады в районе Орехово с применением станций подавления «Р-934Б» и «Буковель-АД», - говорится в сообщении.

Примечательно, что на днях в районах активного радиоэлектронного подавления и скопления военной техники украинская ДРГ пыталась прорвать оборону народной милиции.

В оборонном ведомстве заверили: защитники Республики контролируют действия противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом перемирие.

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ИСТОЧНИК KP.RU