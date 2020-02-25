Погода в Луганске на день: 25 февраля в Республике ожидается сильный ветер и мокрый снег
Сегодня днем, 25 февраля, температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до 6 градусов тепла днем, местами ожидаются штормовой ветер, мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- С 21.00 24 февраля до 21.00 25 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью и утром осадки, местами сильные, гололедные отложения, налипание мокрого снега; днем местами небольшие осадки, на дорогах гололедица, снежный накат; ветер западный 15-20 метров в секунду, ночью местами порывы до 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 1-6 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – плюс 2 градуса, днем – 2-4 градуса тепла.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит минус 1 – плюс 1 градус ночью и плюс 1-3 градуса днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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