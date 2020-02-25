Украинский командир избил солдата, отказавшегося обстреливать ЛНР
Украинские боевики за сутки четырежды обстреляли передовые рубежи обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Украинские военные открывали огонь по районам Голубовского, Фрунзе, Березовкого. Они пускали в ход 82- и 120-миллиметровые минометы, СПГ и орудия БМП-2, - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях уточняется.
Тем временем, командир ВСУ избил бойца за отказ обстреливать Республику.
- Потерпевший доставлен в больницу Северодонецка с закрытой черепно-мозговой травмой, - рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По результатам освидетельствования, оба военнослужащих были подшофе.
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ИСТОЧНИК KP.RU