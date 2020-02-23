ВСУ обстреляли Кировск

23 Февр. 2020 2020-02-24T00:03:03+03:00

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Как и положено в советский праздник, Украина нанесла массированный обстрел по городу Кировск. Видео обстрела выложили в сети жители города. На видео отчетливо слышны входящие взрывы и прилеты. Сообщение об обстрелах также появилось на сайте официального представителя военного командования ЛНР Андрея Морочко. Сообщение звучит как предупреждение жителям Кировска быть осторожными и для сохранения жизни и здоровья лучше спрятаться в укрытии.

- Кировск, Голубовское, Донецкое – вновь громко. Будьте осторожны. Лучше уйти с улиц в укрытие, - говориться в сообщение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/762554" frameborder="0"></iframe> ОбстрелКировска.! другой источник

Как сообщалось ранее, сегодня Украина открывала огонь по Трудовским, Ленискому и Гольмовскому. По мирным поселкам огонь велся из минометов что двадцатого калибра. Обстрелами повреждено восемь домов в Гольмовском, а также газопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU