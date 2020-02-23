Погода в Луганске на день: Штормовой ветер и мокрый снег

23 Февр. 2020 2020-02-23T23:23:32+03:00

В Донбасс возвращается зимняя непогода со снежными заносами и гололедицей

Изменить размер текста: A A

Температура воздуха в ЛНР ночью и днем 24 февраля будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, временами ожидаются штормовой ветер, мокрый снег, на дорогах гололедица.

- С 21.00 23 февраля до 21.00 24 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега, утром, днем сильные; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем минус 1 – плюс 4 градуса, - предупреждают синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит ноль – плюс 2 градуса ночью и плюс 1-3 градуса днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – плюс 2 градусов ночью до 2-4 градусов выше нуля днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 1-3 градуса, днем – 2-4 градуса тепла.

А потому будьте предельно осторожны на дорогах.

Читайте также

«Служу народу Донбасса!» В Донецке Юлию Чичерину наградили орденом Дружбы

Юлия Чичерина исполнила песню «Добровольческая». А после кинопоказа Денис Пушилин наградил Юлию Чичерину орденом Дружбы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU