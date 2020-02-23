2020-02-23T21:09:12+03:00
Политика

Разведка ЛНР: Украинская армия разместила вооружение в Попасной и Троицком

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Украинские вооруженные формирования разместили вооружение на линии соприкосновения в Донбассе. Разведка Луганской Народной Республики обнаружила бронетехнику и безоткатное орудие. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В зоне ответственности 59-й бригады отмечено размещение трех боевых разведывательных дозорных машин (БРДМ) и одного самоходного безоткатного орудия в населенном пункте Троицкое, - рассказывает Филипоненко. - В зоне ответственности 72-й бригады у Попасной зафиксировано наличие одного бронетранспортера.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что факт размещения вооружения зафиксирован и международными наблюдателями.

- Все факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - сказал Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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