В центре Донецка прошла выставка военной техники

23 Февр. 2020 2020-02-23T20:22:55+03:00

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Сегодня возле монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» в честь праздника военные ДНР показали технику, которой они и защищают Донбасс. Дончанам показали противотанковую пушку «Рапира», гаубицы «Мста-Б» и «Гвоздика», реактивную систему залпового огня «Град», бронетранспортеры, танки, – всего около двух десятков единиц боевых машин и артиллерии. Кроме этого можно было посмотреть и стрелковое оружие: пистолеты, ружья, снайперские винтовки, пулеметы.

Выставка военной техники в парке Ленинского Комсомола. Фото: Евгения Карпачева

Кроме того, на выставке показали и спецсредства - портативная метеостанция и лазерный дальномер, которые очень нужны снайперам и разведчикам. А также оптические приборы и оружие.

В отличие от обычных музеев и выставок, где экспонаты трогать нельзя, все орудия, оружие, спецредства можно и нужно было трогать руками. Внутрь военной техники можно и нужно залезать. Возле всей техники и оружия стояли настоящие военные, которые рассказывали как оно работает, заряжается, стреляет.

Выставка военной техники в парке Ленинского Комсомола. Фото: Евгения Карпачева

Особенно формат выставки понравился детям. Причем, как мальчикам, так и девочкам. Дети радостно примеряли шлемы, броники, разгрузки. Выясняли как работает то или иное оружие. И, как сказал к концу дня уставший от вопросов военный

Выставка военной техники в парке Ленинского Комсомола. Фото: Евгения Карпачева

- На передке легче

Выставка военной техники в парке Ленинского Комсомола. Фото: Евгения Карпачева

Кроме этого, на выставке работала самая настоящая полевая кухня, где можно было отведать самой настоящей, еще вкусней на морозе, еды.

Выставка военной техники в парке Ленинского Комсомола. Фото: Евгения Карпачева

Выставка военной техники в парке Ленинского Комсомола. Фото: Евгения Карпачева

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ИСТОЧНИК KP.RU