2020-02-23T15:58:00+03:00
Общество

Денис Пушилин учредил новый знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой»

Новый знак отличия может вручаться как гражданам ДНР, так и гражданам других стран
Ольга ГОРДО
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Новая госнаграда имеет три степени. Фото: МЧС ДНРНовая госнаграда имеет три степени. Фото: МЧС ДНР
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Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ №34 об учреждении знака отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте лидера страны.

- Учредить государственную награду – знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой». Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, – сказано в документе.

В указе сказано, что новый знак отличий может вручаться как жителям ДНР, так и гражданам других государств и лицам без гражданства за плодотворную государственную и общественную деятельность, укрепление межгосударственных связей ДНР, особые заслуги в гуманитарной сфере, благотворительности, правозащитной работе, значительный вклад в различные сферы жизни, включая науку, культуру, дипломатию, оборону и безопасность Республики. Госнаграда имеет три степени.

Знак отличия имеет форму четырехугольного креста с усеченными лучеобразными краями, в центре которого находится медальон с гербом ДНР, по контуру медальона расположена надпись: «За заслуги перед Республикой». Надпись обрамляет венок из дубовых ветвей. Награда I степени изготовлена из позолоченного серебра, отдельные элементы выполнены в цветной эмали, последующих степеней – из металла серебристого цвета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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