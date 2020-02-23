В честь праздника, сегодня проезд в электротранспорте Макеевки бесплатный

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:53:53+03:00

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В день Защитника Отечества в Макеевке проезд в городском электротранспорте транспорте будет бесплатный. Проехаться бесплатно можно будет на всех городских трамваях и троллейбусах. Об этом рассказали в городской администрации города Макеевки.

- В честь Дня защитника Отечества по инициативе депутатов народного совета Донецкой Народной Республики и других организаций и предприятий в Макеевке двадцать третьего февраля пройдет акция «День добрых дел». В рамках праздничной акции для пассажиров всех троллейбусных маршрутов города будет организован бесплатный проезд в течение всего дня, - говорится в сообщении.

- Понимая, что сегодня, в выходной праздничный день, многие макеевчане и гости города собираются семьями, компаниями, чтобы отметить наш общий праздник, а значит, многие добираются другу к другу в гости, посещают различные мероприятия, мы инициировать такую акцию, - рассказал депутат народного совета ДНР Владимир Чекун.

В рамках этой акции «День добрых дел» бесплатный проезд в транспорте будет организован и восьмого марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU