Александр Ананченко: Гордимся всеми, кто защищал и защищает нашу Родину

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:25:46+03:00

Ананченко: Гордимся всеми, кто защищал и защищает нашу Родину Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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Председатель Правительства ДНР Александр Ананченко поздравил с 23 февраля.

- Дорогие соотечественники! Уважаемые ветераны! Товарищи! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества! – говорится в его сообщении. - Это всеми любимый и поистине народный праздник, который имеет свою богатую историю.

Для нас День защитника Отечества – День проявления уважения и благодарности защитникам Донбасса, воинам-интернационалистам, ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащим Донецкой Народной Республики.

Мы гордимся всеми, кто защищал и защищает нашу Родину.

Александр Ананченко поблагодарил всех воинов Донецкой Народной Республики за доблестную службу, мужество и верность присяге.

- От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой, - сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU