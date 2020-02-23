2020-02-23T11:59:58+03:00
Общество

В Донецке на Кальмиусе женщина провалилась под лед

Но женщину вовремя спасли сотрудники МЧС
Екатерина Сорока
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От МЧС ДНР привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Фото: katya-klu.livejournal.comОт МЧС ДНР привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Фото: katya-klu.livejournal.com
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Вчера, 22 февраля, в центре Донецка женщина провалилась под лед реки Кальмиус. К счастью, история закончилась удачно. Спасатели МЧС вовремя приехали на помощь женщине. Водолазы вытащили ее из воды на берег. Об этом на следующий день сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

— 22 февраля, Донецк, Калининский район, улица Левобережная, река Кальмиус – спасение на воде. Водолазы-спасатели в водолазных костюмах, вплавь добрались к пострадавшей (1973 года рождения) на удалении 60 метров от берега, извлекли ее на берег и передали работникам скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

После осмотра врачами, сильного переохлаждения, других повреждений выявлено не было. Поэтому от дальнейшей госпитализации женщина отказалась. О деталях происшествия, в ведомстве не рассказывают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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