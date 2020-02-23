2020-02-23T09:55:05+03:00
Звезды

Вокалисты из ДНР борются за право выступить в Америке, в Карнеги-холле

Два донецких вокалиста намерены победить в нескольких конкурсах, чтобы получить право выступить в Карнеги-холле
Ольга ГОРДО
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В 2016 году на сцене Карнеги-хола выступил российский поэт Андрей Деменьтев. Фото: Регина ШамиловаВ 2016 году на сцене Карнеги-хола выступил российский поэт Андрей Деменьтев. Фото: Регина Шамилова
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Два вокалиста из Донецка примут участие в пятнадцатом международном конкурсе классической музыки Viva Music в Москве. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра.

- Конкурс пройдет с 22 по 23 февраля. В состав делегации ДНР вошли: преподаватель кафедры фортепиано, концертмейстер Донецкой государственной музыкальной академии имени Прокофьева Оксана Аверина, а также двое студентов вуза — Екатерина Борисова и Алексей Кутний, — сказано в сообщении.

Лауреаты конкурса I , II и III степеней будут награждены денежными сертификатами, с которыми они смогут принять участие в конкурсе-фестивале в Турции в октябре этого года. Также среди призов приглашение на концерты лауреатов в Карнеги-холл в Нью-Йорке на июнь 2021 года.

Мероприятие состоится в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова в Москве. Поездка организована при содействии Русского центра.

Карнеги-холл — концертный зал в Нью-Йорке, который считается одной из самых престижных в мире площадок для исполнения классической музыки. Открыт в 1891 году концертом Нью-Йоркского симфонического оркестра, которым дирижировал Чайковский, исполнив торжественный марш, написанный к церемонии коронации российского императора Александра III. Там выступали крупнейшие музыканты, певцы и композиторы, среди которых – Антонин Дворжак, Рихард Штраус, Сергей Рахманинов, Энрико Карузо и многие другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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