Вокалисты из ДНР борются за право выступить в Америке, в Карнеги-холле
Два вокалиста из Донецка примут участие в пятнадцатом международном конкурсе классической музыки Viva Music в Москве. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра.
- Конкурс пройдет с 22 по 23 февраля. В состав делегации ДНР вошли: преподаватель кафедры фортепиано, концертмейстер Донецкой государственной музыкальной академии имени Прокофьева Оксана Аверина, а также двое студентов вуза — Екатерина Борисова и Алексей Кутний, — сказано в сообщении.
Лауреаты конкурса I , II и III степеней будут награждены денежными сертификатами, с которыми они смогут принять участие в конкурсе-фестивале в Турции в октябре этого года. Также среди призов — приглашение на концерты лауреатов в Карнеги-холл в Нью-Йорке на июнь 2021 года.
Мероприятие состоится в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова в Москве. Поездка организована при содействии Русского центра.
Карнеги-холл — концертный зал в Нью-Йорке, который считается одной из самых престижных в мире площадок для исполнения классической музыки. Открыт в 1891 году концертом Нью-Йоркского симфонического оркестра, которым дирижировал Чайковский, исполнив торжественный марш, написанный к церемонии коронации российского императора Александра III. Там выступали крупнейшие музыканты, певцы и композиторы, среди которых – Антонин Дворжак, Рихард Штраус, Сергей Рахманинов, Энрико Карузо и многие другие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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