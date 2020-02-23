Погода в Донецке на день: 23 февраля ожидается дождь со снегом

23 Февр. 2020 2020-02-23T07:40:11+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР воскресенье, 23 февраля будет идти снег, мокрый снег, температура воздуха до +3

Изменить размер текста: A A

По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 23 февраля весь день будет пасмурно, во второй половине лея снег с дождем..

- В Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Начиная с середины дня будет идти мелкий дождь со снегом, который к вечеру станет сильнее. Столбики термометров поднимутся до отметки +3. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:22, закат – 18:02, долгота дня 10 часов 40 минут.

По народному календарю 23 февраля почитается память преподобного Прохора Печерского. В народе святого называли Прохор-Зимоох и говорили: «До Прохора старуха охала: «Ой, студено!» Пришел Прохор да Влас (24 февраля): «Никак скоро весна у нас?», «Прохор — к теплу поворот». В народе приметили, если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 мая), а это значит, что все лето будет «мокрым».

Читайте также

Загадка природы: что происходит с этой зимой?

Аномальная теплая зима в Донбассе и Европе представляет собой довольно интересную климатическую загадку. С одной стороны, понятно, что погоду определил ряд атмосферных фронтов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU