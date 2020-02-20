Загадка природы: что происходит с этой зимой?

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:22:13+03:00

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После долгой унылой погоды дончан порадовал снег, а с ним и городские катаклизмы в виде отсутствия света и транспорта. Температура за окном менялась то в одну, то в другую сторону на 15 градусов за сутки! Так что же случилось? «КП» расспросила донецкого биофизика Николая Каплунова, который пять лет работал в метеорологической отрасли.

- Аномальная теплая зима в Донбассе и Европе представляет собой довольно интересную климатическую загадку. С одной стороны, понятно, что погоду определил ряд атмосферных фронтов, которые охватили европейскую часть Евразии. В зависимости от температуры приносимого ими воздуха нас накрывало то тепло и дожди, то морозы и снежные бури. С другой - мы имеем дело с локальным явлением или виновато глобальное потепление. Это большой вопрос, - говорит Каплунов.

- Ученые сходятся во мнении, что среднегодовые температуры растут, климат меняется, можно его предсказать?

- Да, прохладное лето сменяется дикой жарой и суховеями, засуха - обильными дождями и наводнениями, а потом устанавливается вообще погода как в сентябре-октябре. Зима то приходится в октябре, потом тянется осенняя погода и вдруг на улице сущая Арктика!

Увы, вероятнее всего, так будет и дальше. Никакая борьба с глобальным потеплением климат в конкретном регионе за вменяемый временной отрезок не изменит. Придется как-то выживать. И самое главное - стараться поддерживаться себя в форме. Вредные привычки, избыточный вес, хронические болезни - все это усложняет процесс адаптации к новым погодным условиям. Надо быть здоровым - или очень большим оптимистом и верить, что "климатический беспредел" разрешиться сам собой, - рассказал эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU