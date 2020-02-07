Что будет с распустившимися в январе первоцветами, набухшими почками, озимыми и проснувшимися насекомыми после нагрянувших в ДНР морозов

Такой зимы со знаком плюс не было за последние двести лет наблюдений. Зимы у нас и так мягкие, но эта просто какая-то невероятная. В прошлом году все восхищались подснежниками в феврале, в этом – январскими никого не удивишь. Ну, а чего восхищаться, когда их в каждом дворе выросло, возле Донбасс Арены, на бульварах, да везде! Более того, повылазили грибы! А пейзаж за городом, где в это время года должно быть белым-бело, выглядит как апрельские зарисовки – зеленые поля, сухая дорога, яркое солнце, синее небо.

Насекомые туда же – отогрелись под теплым январским солнышком и повылазили. Соцсети пестрели снимками ночных бабочек, уховертки и звезды этого января и несомненные лидеры нашего хитпарада – дождевые черви!

Оно, конечно, прикольно, собирать пролески в январе, но мы же не в сказке «Двенадцать месяцев». Так-то все эти явления против законов природы. И ладно бы тепло так и держалось, а тут-то вдруг снег выпал и даже вроде как мороз по прогнозу. Что будет со всеми этими зацветшими подснежниками, вылезшими грибами, зелеными полями озимых? И если отсутствие подснежников по весне мы еще как-то переживем, то вот быть с грибами или, и того хуже, с озимыми?

А насекомые? Как мы знаем, в природе все взаимосвязано – полезны даже те, кто вредный. Померзнут одни – нечем будет кормиться другим, из-за этого расплодятся третьи, которые сожрут полезных четвертых, которые очень помогают в народном хозяйстве. А там и до апокалипсиса недалеко.

Чего стоит ждать растениям и насекомым от жаркого января и внезапного февральского мороза, «Комсомолка» попросила прокомментировать директора Донецкого ботанического сада Светлану Приходько.

- Те первоцветы, которые вылезли, они, конечно же, замерзнут, но луковички останутся и зацветут на следующий год. Те же крокусы, которые зацвели в хомутовской степи, пролески, подснежники – замерзнут, но не погибнут. Будем ждать их цветения на следующий год.

Подснежниками в этом январе никого не уивишь, вот вам пролесок. Фото: Маншилин Кирилл

- А почки, которые не то что набухли, а почти распустились, с ними что будет?

- Скорей всего это была сирень. А в наших условиях сирень очень часто выбрасывает зеленые поки. Но она, в принципе, переносит морозы, и, думаю, что цвести будет. У нас каждая зима характеризуется длительными периодами оттепели. И вот почки на сирени – ярко-зеленые, но ей это не повредит, надеюсь.

Вот-вот распустятся листочки. На дворе первое февраляФото: Ольга ЖУКОВА

- А грибы?

- Грибы – это вообще другие организмы – это не растения, и не животные, это отдельное царство – грибы. У них огромный потенциал – запас мицелия, грибницы. Ва же знаете, что грибы появляются осеню, в сезон дождей. Если дождей нет, засуха – грибы не появляются. Если сирень зацветет плюс-минус апрель-май, то грибы не сильно зависят от времени года.Как только будут благоприятные условия, будут у нас грибы.

Ну когда же ходить по грибы, как не в январе? Фото: Маншилин Кирилл

- Что будет с озимыми?

- Я не могу со стопроцентной уверенностью говорить о сельском хозяйстве. Но наш регион находится в зоне рискованного земледелия. Осенью, когда сеют озимые, или весной – мы очень зависим от количества влаги в почве. Если до наступления холодов, или в случае яровых – засухи, семена успели закуститься, то они скорей всего выживут. Эти морозы обещают, что будут кратковременные, пшеница и другие злаки выдержат. А вообще, что происходит с нашими растениями от нас мало зависит, мы только можем констатировать по факту – как оно произошло. Потому то факторов, которые определяют их состояние – очень-очень много. Зимы у нас часто малоснежные. Но в этом году наши растения уже поняли, что пришла весна и это может сыграть с ними злую шутку.

Не, не март. Январь. Тринадцатое. Озимые колосятсяФото: Ольга ЖУКОВА

Что касается не вовремя проснувшихся комаров, мух, ночных бабочек и уховерток, ситуацию прокомментировала доцент кафедры зоологии и экологии Донецкого национального университета, кандидат биологических наук Елена Прокопенко.

- Катастрофы не будет, не надеемся. Да и выползли далеко не все - большая часть популяций осталась в зимовке. А вот небольшая группа насекомых-экстремалов и показалась. В любой популяции особи сильно могут варьировать по поведенческим таким реакциям. Часть легко выходит из состояния покоя, часть более плотно сидит в местах зимовки. Чем больше разнообразие во всем - морфологии, физиологии, поведении - тем устойчивее популяция и вид в целом. Все нормально, живем дальше. Вон вчера дождевые черви ползали - это в феврале-то! А сегодня - снежок и никаких червей, зима.

И среди насекомых встречаются экстремалы, которые бодро вскакивает едва потеплеет. Фото: Евгения Мартынова

- Елена, ваша специализация – пауки. А как они себя ведут?

- Спят-с. Только синантропы по углам зловеще зыркают. Пауки многие в коконах зимуют на стадии яйца или первых возрастов. Вот теплая зима - это каракурту хорошо для зимовки - летом поглядим, что будет.

- То есть, летом из-за теплой зимы их может быть много?

- Может, будет, может, нет. Но предпосылки - вполне.

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техника по районам распределена равномерно. Может, немного больше в центральных районах, потому что здесь болье транспортных развязок. Выбираем не микрорайон, а расчистку магистралей. В первую очередь надо, чтобы пошел общественный транспорт и люди смогли добраться на учебу, работу и потом домой (подробнее).