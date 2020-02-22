2020-02-22T23:30:39+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 23 февраля принесет луганчанам мокрый снег и гололедицу

В воскресенье днем в ЛНР от 0 до +5
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ночью в ЛНР будет мороз до -5.Ночью в ЛНР будет мороз до -5.Фото: Илья Богатиков
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Температура воздуха в ЛНР 23 февраля будет колебаться от 3 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем, временами ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.

- С 21.00 22 февраля до 21.00 23 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица; ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем от нуля до 5 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха составит ноль – минус 2 градуса ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до нуля – 2 градусов выше нуля днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – 2-4 градуса тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Луганске на день: 23 февраля принесет луганчанам мокрый снег и гололедицу
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