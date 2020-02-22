2020-02-22T23:19:59+03:00
Политика

Два пункта пропуска –«Горловка» и «Александровка» модернизируют к июлю

После модернизации КПВВ Еленовка, отремонтируют еще два
Ольга ГОРДО
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КПВВ "Еленовка" после модернизации. Фото: МинстройКПВВ "Еленовка" после модернизации. Фото: Минстрой
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К июлю этого года власти Республики модернизируют еще два контрольно-пропускных пункта - «Горловка» и «Александровка». КПВВ находятся на линии разграничения с временно подконтрольной Украине территорией Донбасса. Об этом сегодня сообщил министр доходов и сборов Республики Евгений Лавренов.

- Как вы знаете, уже на одном контрольно-пропускном пункте работы завершены – это «Еленовка», сейчас мы заканчиваем КПП «Горловка» и, как только сойдет снег, начнем работы на «Александровке», — сказал Лавренов. — Все ремонтно-строительные работы планируется завершить к третьему кварталу текущего года.

Всего на линии разграничения между ДНР и Украиной действуют четыре пропускных пункта. В августе прошлого года завершились работы по модернизации КПП «Еленовка», работы по модернизации пунктов пропуска «Александровка» к западу от Донецка и «Горловка» на севере одноименного города начались тем же летом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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