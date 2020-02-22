22 Февр. 2020 2020-02-22T23:18:34+03:00

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После всех скандалов с поселением граждан Украины, вернувшихся в «нэньку», выяснилось, что несколько человек имеют отношение к Донбассу. В частности, 19-летний Никита Тюрев из подконтрольной Киеву Константиновки учится в Харбине, а в Ухань приехал к друзьям.

Никита по скайпу рассказал своим родственникам, что в медцентре «Новые Санжары» они сидят в своих комнатах, каждый занимается своим делом. Обстановка спокойная. Кормят и проверяют медики.

- В целом все хорошо, – оптимистично говорит Никита.

После карантина в санатории Никита вернется домой, в Константиновку, где будет ждать письма из своего университета в Харбине о возобновлении занятий. Дома его ожидают родители, сестра Лиза и брат Максим.

- Было не по себе. Я понимал опасность, но с другой стороны сильно не волновался, потому что они там были изолированы в отдельном кампусе, это по масштабу, как Константиновка, – рассказывает отец студента Геннадий.

Как встретят парня в Константиновке, неизвестно. Очень хочется надеяться, что жители Донбасса, оказавшиеся под киевским управлением, не потеряли свою человечность.

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ИСТОЧНИК KP.RU