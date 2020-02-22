2020-02-22T23:18:34+03:00
Политика

Китайский коронавирус 2020: житель Донбасса после карантина в Новых Санжарах поедет в Константиновку

Неизвестно, как встретят студента в городе, подконтрольном Киеву
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
19-летний Никита Тюрев после карантина поедет в Константиновку. Фото: UA: Донбасс19-летний Никита Тюрев после карантина поедет в Константиновку. Фото: UA: Донбасс
Изменить размер текста:

После всех скандалов с поселением граждан Украины, вернувшихся в «нэньку», выяснилось, что несколько человек имеют отношение к Донбассу. В частности, 19-летний Никита Тюрев из подконтрольной Киеву Константиновки учится в Харбине, а в Ухань приехал к друзьям.

Никита по скайпу рассказал своим родственникам, что в медцентре «Новые Санжары» они сидят в своих комнатах, каждый занимается своим делом. Обстановка спокойная. Кормят и проверяют медики.

- В целом все хорошо, – оптимистично говорит Никита.

После карантина в санатории Никита вернется домой, в Константиновку, где будет ждать письма из своего университета в Харбине о возобновлении занятий. Дома его ожидают родители, сестра Лиза и брат Максим.

- Было не по себе. Я понимал опасность, но с другой стороны сильно не волновался, потому что они там были изолированы в отдельном кампусе, это по масштабу, как Константиновка, – рассказывает отец студента Геннадий.

Как встретят парня в Константиновке, неизвестно. Очень хочется надеяться, что жители Донбасса, оказавшиеся под киевским управлением, не потеряли свою человечность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если бы вы не разбомбили наш аэропорт, мы бы встретили этот борт!» Реакция дончан на то, как Украина принимала своих эвакуированных граждан из Китая

Страх заразиться коронавирусом показал все хваленое единство украинцев (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске на день: 23 февраля принесет луганчанам мокрый снег и гололедицу
Два пункта пропуска –«Горловка» и «Александровка» модернизируют к июлю
Китайский коронавирус 2020: житель Донбасса после карантина в Новых Санжарах поедет в Константиновку
После провокации в Донбассе отстранен от должности командир 72-й бригады ВСУ, а само соединение выводят из ООС
«Служу народу Донбасса!» В Донецке Юлию Чичерину наградили орденом Дружбы
В Донецке прошла презентация документального фильма Семена Пегова об освобождении Дебальцево
Украина оставила без воды 11 городов Луганской Народной Республики
Легкая добыча: в подконтрольном Киеву Донбассе вместо бродячих собак отлавливают и умерщвляют домашних любимцев
В центре Донецка «ушастая единичка» сошла с рельсов
В ЛНР горел интернат для пожилых людей и инвалидов – погиб мужчина
«Чтобы у врагов не было ни одного шанса попрать подвиг!» В Донецке открыли год Великой Победы
На Украине готовят «геббельсов» для информационной войны в интернете
В Донецке от взрыва котла пострадал 71-летний сторож
Сегодня утром повреждены два дома на окраине Донецка после обстрела из БМП и минометов
День защитника Отечества 2020: жителей Луганска приглашают в парк «Патриот»
Погода на день в Донецке: 22 февраля мокрый снег и до 2 градусов тепла
Четыре человека ранены на линии соприкосновения в Донбассе
Погода в Луганске на день: 22 февраля обещает быть пасмурным и с мокрым снегом
После праздников все за парты: В школах Луганска отменен карантин
Командира 93-й бригады подозревают в воровстве и торговле оружием
"Донецкий диктант" сегодня писали 5 тысяч человек
В школах ЛНР введут переводной экзамен по истории
Жители Республики собрали посылку-подарок на 23 февраля для бойцов на передовой
Заслуженный художник РФ Роман Фашаян открыл в Донецке выставку, посвященную русским полководцам и героям войны
Украина потеряла четверых диверсантов, еще двое - остались калеками
Переселенцы из Донецка принесли фрукты украинцам, эвакуированным из Китая
Украли у государства 40 миллионов рублей: Полицией ДНР задержаны представители министерства доходов и сборов Республики