В центре Донецка «ушастая единичка» сошла с рельсов

22 Февр. 2020 2020-02-22T15:06:43+03:00

Трамвай соскочил с рельсов на казалось бы идеальном участке дороги. Фото: vk.com/dpr_live

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В Донецке очередное происшествие с трамваем. В этот раз в самом центре города на маршруте №1, который соединяет ДМЗ с железнодорожным вокзалом. Трамвай сошел с рельсов на пересечении улицы Постышева и проспекта Маяковского.

- Пересечение Постышева и Маяковского – трамвай сошел с рельсов. Траллеи оборваны. «Единички» стоят гуськом. Движение ограничено, – написала в соцсети дончанка Наталья.

Когда я увидел фото происшествия, то сразу вспомнил, как пару месяцев назад на этой «ушастой единичке» (модель трамвая так прозвана за выступающие по бокам зеркала заднего вида) ехал по делам. Махина неимоверно тарахтела и скрежетала. Я стоял на задней площадке, и возникло ощущение, что корпус трамвая вот-вот соскочит с колес. Задняя дверь вообще не открывалась.

Кстати, о проблеме с задней дверью сегодня сказал Влад Касьян.

- Причем у него успела сломаться задняя дверь, - написал горожанин в ответ на сообщение Ольги Гончаровой о том, что трамвай уже лет семь на маршруте.

На место махину ставили с помощью подъемного крана. Фото: vk.com/dpr_live

- Да, этот трамвай не по нашим рельсам! – призналась Аня Маслова.

На ситуацию с рельсами обратил внимание и Анатолий Шумский.

- За последние 2 дня это уже второй раз. Вчера на Семашко трамвай с рельсов съехал. Говорит о том, что рельсы давно пора делать, - отметил Анатолий.

Ситуация с состоянием трамвайно-троллейбусного парка в Донецке и других городах ДНР ни для кого не является секретом. И без серьезных инвестиций эту проблему не решить. Даже за счет увеличения стоимости проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU