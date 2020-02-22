2020-02-22T13:33:18+03:00
Политика

В ЛНР горел интернат для пожилых людей и инвалидов – погиб мужчина

Трагедия случилась в Антрацитовском районе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На место происшествия приехали пожарные расчеты из четырех населенных пунктов. Фото: МЧС ЛНРНа место происшествия приехали пожарные расчеты из четырех населенных пунктов. Фото: МЧС ЛНР
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Вечером 21 февраля загорелась одна из комнат в 3-этажном здании дома-интерната для людей пожилого возраста и инвалидов, который находится в селе Колпаково Антрацитовского района. Пожару был присвоен повышенный номер вызова. Поэтому к месту происшествия выехали пожарные расчеты из четырех населенных пунктов. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

Пожар полыхал на третьем этаже. Из здания интерната была проведена эвакуация. На свежий воздух вывели и вынесли 22 пенсионеров, инвалидов 1-2 групп. А возле очага загорания спасатели обнаружили труп 42-летнего мужчины.

Выяснилась и причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Пожар повредил пластиковое окно, уничтожил деревянные двери и домашние вещи на площади 15 квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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