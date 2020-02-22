В ЛНР горел интернат для пожилых людей и инвалидов – погиб мужчина

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:33:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 21 февраля загорелась одна из комнат в 3-этажном здании дома-интерната для людей пожилого возраста и инвалидов, который находится в селе Колпаково Антрацитовского района. Пожару был присвоен повышенный номер вызова. Поэтому к месту происшествия выехали пожарные расчеты из четырех населенных пунктов. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

Пожар полыхал на третьем этаже. Из здания интерната была проведена эвакуация. На свежий воздух вывели и вынесли 22 пенсионеров, инвалидов 1-2 групп. А возле очага загорания спасатели обнаружили труп 42-летнего мужчины.

Выяснилась и причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Пожар повредил пластиковое окно, уничтожил деревянные двери и домашние вещи на площади 15 квадратных метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке от взрыва котла пострадал 71-летний сторож

Происшествие случилось в подвале двухэтажного здания в Ленинском районе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU